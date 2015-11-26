Появились новые подробности ДТП в Приморье с участием маршрутки

Полиция ищет очевидцев автопроисшествия со смертельным исходом
Происшествия 2 августа, 20:10
Появилась новая информация о ДТП в Приморье с участием маршрутки. Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В результате ДТП с рейсовым автобусом в Приморском крае погибла 21-летняя девушка – водитель и пассажир иномарки. Информация о 10-ти пострадавших не подтвердилась, как уточнили представители полиции за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморского края.

Как ранее сообщало агенство, ДТП с участием рейсового автобуса и легковым автомобилем произошло сегодня, 2 августа. По данным ГИБДД, авария произошла на 14-м км трассы Находка — Кавалерово. Водитель автомобиля Nissan Sunny выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Ford, который следовал по маршруту № 207 "Находка — Кавалерово".

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Очевидцев ДТП, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, имеющих запись видеорегистратора, полиция просит обратиться по телефонам 879140734844, (42365)21289 — МО МВД России "Партизанский".

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