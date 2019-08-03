Шесть новых "адмиралочек" набрали в группу поддержки хоккейного клуба

Отбор в команду болельщиц ХК "Адмирал" состоялся в пятницу, 2 августа. Десять девушек боролись за право поддерживать самый известный хоккейный клуб Приморья. Корр. ИА PrimaMedia побывал на кастинге и пообщался с жюри и кандидатками.

Перед началом нового хоккейного сезона группа поддержки ХК "Адмирал" объявила о наборе чирлидерш. По словам судей, основной состав группы сейчас сформирован, а потому отобрать планировалось всего четыре-пять девушек. Но кандидатки оказались так хороши, что выбрать решили шестерых.

Чирлидерши выступают на хоккейных матчах и участвуют в рекламных акциях. Капитан группы поддержки рассказала корр. ИА PrimaMedia, чем жизнь болельщицы так привлекательна:

– Быть чирлидером стоит хотя бы ради эмоций, которые ты получаешь на арене. Такой заряд энергии сложно взять где-то ещё. Стоит сказать, что это довольно сложно физически: тренировки трижды в неделю, а перед играми – и того чаще. Плюс матчи всегда выпадают на разные дни недели, график плавающий. Но каждое выступление оплачивается, а это – хорошая мотивация. И если девушки сюда попадают, то стараются остаться, потому что мы становимся близки, собираемся вместе и вне работы. Это огромная часть жизни, она никогда не останется где-то в стороне, – рассказала главная "адмиралочка" Мария Гладкова.

Кроме капитана группы поддержки, девушек оценивала хореограф Виктория Верхуша, а также несколько других сотрудников хоккейного клуба. Кандидатки показывали подготовленные танцевальные фрагменты, демонстрировали своё умение импровизировать, а также выучили отрывок выступления вместе с чирлидерами.

Из десяти девушек, пришедших на кастинг, в группу поддержки попали шесть. Среди них – Екатерина Стребкова, которая рассказала корр. ИА PrimaMedia о своих впечатлениях после отбора:

– Я ждала, что будет проще. Было очень тяжело, но я выложилась по полной. Решение прийти было сформированным и осознанным: я хожу на матчи с "Адмиралом" и вижу девушек, поддерживающих хоккеистов. Меня это всегда впечатляет. А так как я и сама давно занимаюсь танцами, то решила попробовать свои силы, когда узнала о наборе болельщиц.

Вместе с Екатериной Стребковой в состав группы поддержки также вошли Анастасия Тарасенко, Екатерина Кириенко, Елизавета Клименко и Анастасия Кривец. Теперь девушек ждут интенсивные тренировки, и уже через несколько недель они смогут выйти на лёд, чтобы поддержать игроков хоккейного клуба "Адмирал" в новом сезоне.

Напомним, что в последнем матче хабаровский ХК "Амур" обыграл "Адмирал" со счётом 6:0, поэтому хорошая группа поддержки приморским хоккеистам действительно нужна. Сейчас "Адмирал" находится в Мытыщах, где готовится к новому сезону.

3.08.2019