Очевидцев ДТП c двумя погибшими в Приморье разыскивает полиция

Следствию нужны записи с видеорегистраторов и любая информация, способная установить обстоятельства случившегося

Очевидцев ДТП, унесшего жизни двух человек в Приморье, разыскивает полиция. Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Полиция Приморья просит откликнуться очевидцев аварии в Партизанском районе, в результате которой двое человек погибло и 10 получили травмы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу региональнонго управления МВД.

Напомним, в минувшую пятницу в районе 14 км автодороги Находка — Лазо – Ольга— Кавалерово произошло столкновение автомобиля Ниссан Санни с рейсовым автобусом.

В результате ДТП погибла 21-летняя девушка –водитель и 22-летний пассажир иномарки. За медицинской помощью обратились 10 пассажиров автобуса, двое госпитализированы.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Очевидцев ДТП, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, имеющих запись видеорегистратора, полиция просит обратиться по телефонам 879140734844, (42365)21289 — МО МВД России "Партизанский".