Будто и не расходились: Шамора в 9 утра битком (фотофакт)

В субботу с раннего утра отдыхающие потянулись к морю

Шамора в 9 утра. Фото: предоставлено очевидцем

На самом популярном пляже Владивостока уже в 9 утра субботы, 3 августа, было людно. День обещает быть жарким и, очевидно, что в жаркий выходной день на Шаморе будет аншлаг, сообщает ИА PrimaMedia.

"Людей столько, будто они со вчерашнего дня не расходились. Приехала на пляж пораньше, чтобы не застать толпу. А тут уже многолюдно", — сообщила редакции жительница Владивостока Наталья.

Она добавила, что пробок по пути на пляж не было, однако поток машин на шаморской трассе достаточно интенсивный.

Шамора в 9 утра. Фото: предоставлено очевидцем Шамора в 9 утра. Фото: предоставлено очевидцем Шамора в 9 утра. Фото: предоставлено очевидцем 1 / 3

"Мы не одни мчались в эту сторону. Некоторые по дороге заворачивали на Щитовую, другие оседали на Стекляшке, грибники уже стояли по краю дороги и рыбаки напарковались у Рыбачьего. Короче, ощущения раннего тихого утра совсем не было...", — прокомментировала Наталья.

Во Владивостоке наступили первые за долгое время жаркие выходные. Ожидается, что на популярных пляжах города будет яблоку негде упасть. Мы предлагаем нашим читателям сообщать об обстановке в местах отдыха в комментариях, по почте info@primamedia.ru и в наших социальных сетях @primamedia.