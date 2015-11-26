Фокино без электричества: энергетики экстренно восстанавливают сети после аварии

В работах задействованы три оперативно-выездные бригады

Энергетики экстренно восстанавливают сети после аварии в Фокино. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты "Приморских электрических сетей" (филиала АО "ДРСК") ведут аварийно-восстановительные работы на ЛЭП в Шкотовском районе. Сегодня ночью из-за отключения двух линий электропередачи на ПС "Промысловка" без электроснабжения остались потребители г. Фокино. Общая отключенная мощность составила 2,5 МВт, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДРСК.

В настоящее время оперативным персоналом производятся переключения потребителей на резервные источники питания. Сегодня в 09.43 электроснабжение части потребителей было восстановлено. Сейчас энергетики ведут поиск мест повреждений на других участках линий.

В работах задействованы три оперативно-выездные бригады. Также для скорейшего возобновления электроснабжения потребителей в Шкотовский район дополнительно направлены три бригады из Владивостока, Партизанска и Артема. Аварийно-восстановительные работы на месте координируют руководители структурного подразделения Приморских южных электрических сетей.