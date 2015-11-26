Фокино без электричества: энергетики экстренно восстанавливают сети после аварии

В работах задействованы три оперативно-выездные бригады
Общество 15:31
Энергетики экстренно восстанавливают сети после аварии в Фокино. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты "Приморских электрических сетей" (филиала АО "ДРСК") ведут аварийно-восстановительные работы на ЛЭП в Шкотовском районе. Сегодня ночью из-за отключения двух линий электропередачи на ПС "Промысловка" без электроснабжения остались потребители г. Фокино. Общая отключенная мощность составила 2,5 МВт, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДРСК.

В настоящее время оперативным персоналом производятся переключения потребителей на резервные источники питания. Сегодня в 09.43 электроснабжение части потребителей было восстановлено. Сейчас энергетики ведут поиск мест повреждений на других участках линий.

В работах задействованы три оперативно-выездные бригады. Также для скорейшего возобновления электроснабжения потребителей в Шкотовский район дополнительно направлены три бригады из Владивостока, Партизанска и Артема. Аварийно-восстановительные работы на месте координируют руководители структурного подразделения Приморских южных электрических сетей.

Написать автору
энергетика ЛЭП, линия электропередачи

ДРСК обратилась в прокуратуру из-за несогласованных действий строителей вблизи ЛЭП

25 июля, 18:49

Приморские энергетики работают в режиме повышенной готовности

21 июля, 19:40
Во Владивостоке открывается бесплатный мобильный кинотеатр
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia