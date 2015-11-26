Команды в турнире идут вровень, борьба обещает быть жаркой

"Луч" принимает московский "Спартак-2" на домашней арене во Владивостоке. Фото: пресс-служба ФК "Луч"

"ФК "Луч" продолжает домашнюю серию встреч в рамках ОЛИМП-Первенства ФНЛ. Сегодня, 3 августа, "тигры" принимают московский "Спартак-2", сообщает ИА PrimaMedia. Начало матча в 17-00 часов.

После 5 туров московский коллектив занимает 7-ю строчку турнирной таблицы. "Красно-белые" одержали 2 победы, два раза сыграли вничью и раз проиграли (6-4). "Луч" занимает 9-е место — у команды те же 8 очков, но худшая разница забитых и пропущенных мячей (8-9)

В противостоянии "Луча" и "Спартака-2", на данный момент полное равенство: у "Луча" 2 победы, у "Спартака-2" 2 победы, еще 4 игры завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 10-10.

Главным судьей этой встречи назначен Артем Любимов из Санкт-Петербурга, для 34-летнего арбитра это будет уже 5-ый матч с участием нашей команды. Статистика матчейне самая удачная — 3 ничьи и поражение.

Матч с "Спартаком-2" "Луч" проведет без Сергея Пономаренко, выбывшего из строя на месяц.

Билеты на матч "Луч"— "Спартак-2" можно будет приобрести в кассах стадиона "Динамо" в день матча с 12-00 до 17-45