Медики посчитали, сколько в Приморье больных туберкулезом

Край воше в тройку лидеров в российском рейтинге заболеваемости

Приморский край занял третью строчку по количеству больных туберкулезом. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Приморский край занял третью строчку по количеству больных туберкулезом. 280,8 больных на 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава России за 2018 год, опубликованного на сайте организации, сообщает ИА PrimaMedia.

Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе. На 100 тысяч населения больных в этом регионе приходится 526,9 человек.

Отмечается, что высокий показатель больных зафиксирован также в Республике Тыва — 512,6 зараженных на 100 тысяч населения. Третье место занимает Приморский край — здесь 280,8 больных на 100 тысяч человек.

Наиболее низкие показатели зафиксированы в Архангельской и Белгородской областях, а также в Ненецком автономном округе.