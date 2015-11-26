Ремонтные работы закончат к 1 ноября

Круговое движение на Сахалинской и Добровольского во Владивостоке немного изменят. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Направляющие островки и островок безопасности, через которые пройдут два пешеходных перехода, появятся во Владивостоке на перекрестке улиц Сахалинской и Добровольского. Такие работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проведет здесь по заказу городской администрации подрядная организация, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Участок пересечения Сахалинской и Добровольского, на котором организовано круговое движения, вошел в число 15 улиц города, где в этом году проходит масштабный ремонт. Здесь не только отремонтируют проезжую часть, тротуары, автобусные остановки и установят технические средства организации дорожного движения, но и оборудуют направляющие островки и островок безопасности, через которые пройдут два безопасных пешеходных перехода.

"Раньше на участке наблюдалась повсеместная парковка транспортных средств на проезжей части, а также в пределах границ перекрестков, что запрещено Правилами дорожного движения, — рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. — Это приводило к ограничению или отсутствию видимости практически по всем направлениям. Более того, паркуя свои машины на таких участках, водители создавали помехи автобусам, затрудняли выполнение маневров на круговом движении, мешали пешеходам, которые пытались перейти проезжую часть".

Как подчеркивают в управлении, в сложившейся ситуации страдали и сами водители: паркуя свои автомобили на таких участках, они вынужденно следовали хаотично через проезжую часть в не предназначенных для этого местах. Это приводило к существенному снижению здесь безопасности дорожного движения.

Работа по обустройству направляющих островков, островка безопасности и пешеходных переходов позволит значительно повысить безопасность дорожного движения на участке, обеспечить необходимую видимость по всем направлениям и безопасность маневров, исключить переход проезжей части в неустановленных местах. Планируется, что будет повышена пропускная способность перекрестка, снизится риск ДТП, в том числе с участием пешеходов, уменьшиться аварийность участка. После завершения ремонтных работ перейти проезжую часть пешеходы смогут по двум безопасным переходам.

Качеством примера положительных результатов аналогичных мероприятий может служить участок в районе кольца "Первая речка". Горожане помнят, каким небезопасным выглядел этот участок до 2015 года — весь перекресток с круговым движением был так же запаркован транспортом. Это приводило к созданию аварийных ситуаций, ДТП, наездам на пешеходов, массовому хаотичному переходу проезжей части в неустановленных местах, снижению видимости и пропускной способности участка, невозможности безаварийного движения большегрузов и автобусов.

Вместе с тем, оборудованный в 2015 году направляющий островок позволил исключить хаотичную парковку, переход проезжей части в неустановленных местах, обеспечить безопасность дорожного движения и необходимую пропускную способность, а также минимизировать угрозу ДТП.

Все работы на улице Сахалинской подрядная организация – ООО "Строй Сити" — планирует завершить до 1 ноября.