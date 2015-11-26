Слетел с серпантина: ДТП произошло в районе Шкотово

Автомобиль улетел с обрыва и повис на деревьях
Общество 14:25
ДТП произошло в районе Шкотово. Фото: dpskontrol_125rus

Серьёзное ДТП случилось в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на паблик dpskontrol_125rus. Авария произошла на опасном участке в районе Шкотово.

По информации подписчиков группы, машина повисла на деревьях. В настоящее время подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются. Причем пользователи соцсетей единогласно утверждают, что это очень опасный участок.

"Ужас какой! Хорошо, хоть на деревьях повис, а не кубарем скатился. отя, там и от удара жизни лишиться можно. Живы хоть? Нашли где гнать((( Это не то место , где скоростной режим нарушать можно" , — пишет iralitira

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дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

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