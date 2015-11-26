Премьера "Парсифаля" прошла во Владивостоке на фестивале "Мариинский"

Международный Дальневосточный фестиваль продлится до 9 августа
Общество 16:35
Премьера "Парсифаля" прошла во Владивостоке на фестивале "Мариинский". Фото: ИА PrimaMedia

Дирижер Валерий Гергиев показал оперу "Парсифаль" на четвертом международном Дальневосточном фестивале "Мариинский" во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Показ "Парсифаля" Вагнера (режиссура Тони Палмера) стал единственным во Владивостоке, сейчас в России эта опера идет только в Мариинском театре. Перед выступлением музыковед Мариинского театра Анна Петрова рассказала зрителям историю создания произведения.

В воскресенье состоится дальневосточная премьера оперы "Чародейка" Петра Чайковского в концертном исполнении. В этот день зрителей ждет еще одна встреча с маэстро — концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева при участии молодых зарубежных талантов – Ань Тяньсю (КНР), Миура Фумиаки (Япония) и Ким Гихун (Республика Корея).

Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" проходит во Владивостоке уже в четвертый раз. В этом году он проводится с 24 июля по 9 августа и завершится оперной постановкой Приморской сцены Мариинского театра "Аида" с участием солистов Мариинки.

Написать автору
Приморская сцена Мариинского театра фестиваль культура опера, оперетта

Приморская Мариинка объяснила перекрытие парковки театра и нажаловалась на кальянщиков

10 июля, 10:32

Коллаборационная выставка картинной галереи и Мариинского театра открылась во Владивостоке

2 апреля, 17:25
Во Владивостоке открывается бесплатный мобильный кинотеатр
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia