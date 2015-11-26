Международный Дальневосточный фестиваль продлится до 9 августа

Премьера "Парсифаля" прошла во Владивостоке на фестивале "Мариинский". Фото: ИА PrimaMedia

Дирижер Валерий Гергиев показал оперу "Парсифаль" на четвертом международном Дальневосточном фестивале "Мариинский" во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Показ "Парсифаля" Вагнера (режиссура Тони Палмера) стал единственным во Владивостоке, сейчас в России эта опера идет только в Мариинском театре. Перед выступлением музыковед Мариинского театра Анна Петрова рассказала зрителям историю создания произведения.

В воскресенье состоится дальневосточная премьера оперы "Чародейка" Петра Чайковского в концертном исполнении. В этот день зрителей ждет еще одна встреча с маэстро — концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева при участии молодых зарубежных талантов – Ань Тяньсю (КНР), Миура Фумиаки (Япония) и Ким Гихун (Республика Корея).

Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" проходит во Владивостоке уже в четвертый раз. В этом году он проводится с 24 июля по 9 августа и завершится оперной постановкой Приморской сцены Мариинского театра "Аида" с участием солистов Мариинки.