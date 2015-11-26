Прорыв в ревматологии: эффективное лечение становится доступнее в Приморье

Уникальная на Дальнем Востоке специализированная клиника ревматологии получила лицензию на проведение генно-инженерной биологической терапии

Клиника ревматологии Дубикова А.И.. Фото: предоставлено компанией

У людей, страдающих болезнями опорно-двигательного аппарата, появляется все больше возможностей получить качественное лечение. Резидент Свободного порта Владивосток, занимающийся медицинскими услугами, начал применять современный метод лечения ревматических заболеваний, который позволяет практически полностью реабилитировать пациентов и не допустить дальнейшей инвалидности. Лицензию на проведение генно-инженерной биологической терапии получила Клиника ревматологии Дубикова А.И., сообщает ИА PrimaMedia.

Артрит, анкилозирующий спондилит, красная волчанка, системный васкулит, склеродермия, дерматомиозит и многие другие ревматические заболевания не только страшно звучат, но и приносят сильнейшую боль и страдания, зачастую пересаживая человека в инвалидное кресло. Стандартная терапия при тяжелом течении заболевания во многих случаях не дает эффективности. Среди причин инвалидности – это второе-третье место после травм и кардиологических заболеваний.

Долгие годы современная медицина искала методы лечения этих коварных недугов. Так появилась биологическая терапия. Теперь этот метод лечения будет применяться и в специализированной профессиональной клинике ревматологии Дубикова.

— Эти препараты произвели настоящую революцию в лечении тяжелейших аутоиммунных процессов! Биологическая терапия имитируют работу иммунной системы, поскольку препараты получают с помощью новейших генно-инженерных технологий. Их применение способствует борьбе с тяжелыми аутоиммунными и аутовоспалительными заболеваниями в ревматологии, — рассказал главный врач клиники Александр Дубиков.

Стоит отметить, таких лицензий нет ни у одной частной клиники в области ревматологии! А поскольку это единственный центр подобного уровня на Дальнем Востоке, то шансов на выздоровление становится больше у больных этими недугами во всем макрорегионе.

Журнал "Наука и жизнь" еще в 2000-е годы приводил мнение ученых, что на заболеваемость ревматизмом влияет генетическая предрасположенность. Статистика показывает, что кровные родственники больного имеют немалый шанс также стать жертвой болезни. Но, какой именно генный фактор повинен, было неизвестно.

Генная инженерия сделала прорыв в этом направлении. Разработанные клеточномолекулярные механизмы биологических препаратов, словно снайперы бьют прицельно по хроническому воспалению. Исследования показывают, что достижение длительной ремиссии у пациентов, страдающих этими заболеваниями, становится реальностью и отодвигает инвалидность.

Стоит отметить, что в клинике доктора Дубикова есть все необходимое оборудование, чтобы провести исследование сложных иммунологических маркеров ревматических заболеваний с использованием новейших методик. А ультразвуковая диагностика позволяют уточнить диагноз на ранних стадиях. К слову, к компетенции ревматолога относятся более 250 заболеваний суставов, а также аутоиммунные заболевания системного характера.

Коварство заболеваний в том, что они могут протекать под различными "масками"! И если даже во время занятий спортом опорно-двигательный аппарат просто "хрустит" — это уже повод посетить ревматолога.