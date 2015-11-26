Путин присвоил чин казачьего генерала атаману Уссурийского войскового казачьего общества

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации

Владимир Степанов. Фото: Казачий Информационно-Аналитический Центр

Президент России Владимир Путин присвоил чин казачьего генерала Владимиру Степанову, который является атаманом Уссурийского войскового казачьего общества. Такой указ был опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ИА PrimaMedia.

"Присвоить высший чин казачьего генерала атаману Уссурийского войскового казачьего общества Степанову Владимиру Николаевичу", — говорится в указе, который вступил в силу со дня подписания.

Уссурийское казачье войско было образовано в 1889 году, ликвидировано постановлением ВЦИК в 1920 году и стало возрождаться 1990 году. Устав Уссурийского войскового казачьего общества был утвержден президентом РФ в 1997 году. В 2011 году атаманом был утвержден Олег Мельников. Его срок полномочий закончился в мае 2016 года. На Сходе Уссурийского Казачьего войска исполняющим обязанности войскового атамана был избран атаман Окружного Казачьего общества Хабаровского края казачий полковник Владимир Степанов. В октябре 2017 года он был утвержден в должности атамана Уссурийского войскового казачьего общества указом президента РФ.

Справка: СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. Родился в 1960 году в городе Комсомольске-на-Амуре.После окончания школы работал на заводе, затем была срочная служба в ВМФ, во Вьетнаме. В 1982–1985 годах служил на флоте. Военная специальность – старший комендор морской артиллерии главного калибра. После армии вернулся на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, там же всю свою трудовую жизнь работали родители Владимира Николаевича. Потом перешел в правоохранительные органы на оперативную работу.

Окончил Хабаровское отделение Московского юридического института. Был переведён в УВД Хабаровского края заместителем начальника отдела розыска, Хабаровского края заместителем начальника отдела розыска, а через десять месяцев бы назначен командиром отряда специального назначения и десять лет им руководил. Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на территории Чеченской республики.

Потом был назначен на должность начальника оперативного управления УФСИН Министерства Юстиции РФ по Хабаровскому краю. В 2008 году уволен в запас в звании полковника.