Сбербанк и Visa утроят отчисления по картам в благотворительный фонд "Подари жизнь"

Суммарно в Фонд будет перечислено 0,9% с каждой покупки
Общество 10:35
Благотворительность. Фото: ИА PrimaMedia

Сбербанк совместно с Visa увеличит отчисления в благотворительный фонд "Подари жизнь" по одноименным картам на период с 1 августа по 15 сентября, сообщает пресс-служба банка.

Проект реализуется Сбербанком совместно с благотворительным фондом "Подари жизнь" и Visa. Карточная линейка проекта направлена на поддержку детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Так, Сбербанк перечисляет в фонд пожертвования за счет своих средств в размере 50% платы за первый год обслуживания каждой карты "Подари жизнь" и 0,3% от сумм покупок по данным картам, на период с 1 августа по 15 сентября размер отчислений увеличивается до 0,6%. Благотворительные отчисления за счет клиентов составляют 0,3% от сумм их покупок. Суммарно в Фонд будет перечислено 0,9% с каждой покупки.

Для того чтобы стать участником благотворительного проекта действующим владельцам карт "Подари жизнь" достаточно активно пользоваться картой для повседневных трат. Чем больше будет общая сумма покупок, тем больше финансовой помощи будет перечислено Фонду. Новым клиентам для участия в акции необходимо оформить карту Visa "Подари жизнь" любой из доступных категорий в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (3+), оставив заявку на сайте или в отделении Сбербанка, а также совершать покупки по карте.

"Многие люди хотели бы помогать нуждающимся, но, зачастую, их останавливает отсутствие уверенности в прозрачности механизмов благотворительности. Наша цель не только сделать процесс помощи максимально простым и понятным, но и привлечь внимание общественности к этому социально значимому вопросу. В период акции мы будем утраивать за свой счет отчисления клиентов в фонд "Подари жизнь", — сказал директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты"Дмитрий Малых.

Услуги предоставляет ПАО Сбербанк.

Написать автору
благотворительность банки финансовые

"Мир без слёз" в Магадане: детская больница получила 3 млн рублей на новое оборудование

19 июля, 17:30

Продолжается прием заявок на дальневосточный конкурс журналистских работ "Дорогами добра"

17 июля, 16:25
Прорыв в ревматологии: эффективное лечение становится доступнее в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia