"Привлекают вертолеты": новые подробности мощного взрыва в доме

В департаменте здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших
Это интересно 10:35
Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Появились новые подробности мощного взрыва в пятиэтажном жилом доме №26 на ул. Линейной в Лесозаводске в Приморском крае. Как уточнили ИА PrimaMedia в администрации города, взрыв произошел в воскресенье, 4 августа, в 9.25. В МЧС Приморского края информацию подтвердили, добавив, что пожарные прибыла на место в 9.35 утра, соседние квартиры не пострадали.

— В Лесозаводске двое пострадавших при взрыве. Первый получил травму и сильные ожоги в районе 60%, сейчас мы решаем вопрос с его транспортировкой, хотим привлекать силы санавиации. А второй находится в реанимации, в настоящее время он не транспортабельный. Динамика у него не плохая, и мы надеемся, что сможем его стабилизировать и в дальнейшем оба пациента будут направлены в наше специализированное учреждение ДВОМЦ ФМБА России — ожоговый центр в пригороде Владивостока, — сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

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