Дела Овнов, проекты Тельцов и трения Раков: подробный гороскоп на 6 августа

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать от завтрашнего дня
Это интересно 18:50
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ текущие дела принесут радость, но новые проекты придется защищать и отстаивать. Приток денег будет напрямую зависеть от взаимоотношений с другими людьми. Полнее используйте свои способности в дипломатических и карьерных целях.

ТЕЛЬЦЫ начнут претворять в жизнь проекты, связанные с переменами в окружающем пространстве. Многие всерьез задумаются о переезде. На работе может возникнуть ситуация, требующая четких, согласованных действий всей команды.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит бурная деятельность, укрепление деловых связей, плодотворное общение с единомышленниками. Не бойтесь физических нагрузок — они пойдут только на пользу. В дружеской среде ожидается ряд интересных мероприятий.

У РАКОВ вероятны трения в рабочем коллективе. Причиной конфликтов способны стать невыполнение обязательств. Приложите все усилия для того, чтобы как можно быстрее покончить с делами и освободить время для приятной встречи.

ЛЬВЫ, для вас, в идеале, это день отдыха, созерцания, расслабления за приятным занятием. В свободное время стоит позаботиться о планах на оставшуюся часть лета. Увлеченность любимым делом способна сгладить любые житейские неурядицы.

Сложившаяся ситуация мобилизует ДЕВ на активные действия: готовьтесь примирять враждующие стороны. Сегодня можно работать со временем, заглядывать в прошлое и моделировать будущее, оперировать с камнями.

ВЕСЫ, скорее всего, будут втянуты в общественную жизнь. Многих ждут полезные знакомства и творческие открытия. Однако возможны и препятствия в создании желаемых отношений: постарайтесь понять точку зрения интересующего вас субъекта.

СКОРПИОНЫ могут рассчитывать на поддержку начальства. Некоторые отвлекутся от профессиональной деятельности и займутся улаживанием личных проблем. Успех принесет умение находить в старом что-то новое.

СТРЕЛЬЦЫ, пустите в ход наработки прежнего периода, и вы окажетесь в выигрыше. С сослуживцами следует вести себя осмотрительно и корректно, особенно если недавно поменяли работу. Удаются дела, связанные с поездками.

КОЗЕРОГИ, старайтесь быть на виду: ваши успехи достойны признания. Хорошо получать углубленные знания по избранной специальности. Кулинарные излишества могут негативно отразиться на здоровье и внешнем виде.

Особенный успех будет сопутствовать тем ВОДОЛЕЯМ, кто постоянно находится в поиске. Звезды поддерживают ваши начинания, но окружающие могут превратно оценить ваше рвение. Почувствуйте поддержку тонкого мира!

РЫБАМ этот день можно заниматься чем угодно, лишь бы оставаться в приподнятом расположении духа. Хорошее время для творческих проектов, связанных с выведением всего дела на новый уровень. Однако будьте готовы к тому, что расходы этого периода окажутся несколько больше, чем вы планировали.

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астрология

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