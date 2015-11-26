"Нам всем уезжать из города?": сверхмощный ливень движется на Владивосток

Метеорологи призывают население к бдительности, будет очень сильный дождь

Погода. Фото: pixabay.com

Сверхмощный ливень ударит по Владивостоку в четверг, 8 августа. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся в среду вечером, 7 августа. Об этом сообщает портал "Расписание погоды".

Сильный дождь начнется в столице Приморья в среду, 7 августа, в 22.00 и усилится в утром в четверг, 8 августа, и будет идти в течение дня до 16.00. Всего за этот период времени метеорологи обещают, что на краевой центр обрушится 149 мм.

Между тем, надвигающиеся погодное явление обсуждают жители Владивостока, которые обеспокоены возможными последствиями природной стихии.

"Нам, что всем уезжать из города, чтобы пережить такой ливень", — пишут пользователи.