Два человека погибли и трое пострадали при опрокидывании авто в Приморье

Молодой водитель не справился с управлением

Скорая. Фото: ИА PrimaMedia

ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге Лазо-Заповедное в Партизанском районе Приморья. Молодой водитель не справился с управлением, в результате автомобиль перевернулся: два человека погибли и трое пострадали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что 22-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Киевки в направлении села Беневское, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате автоаварии водитель и двое пассажиров: 21-летняя девушка и 30-лентий мужчина госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще двое пассажиров: девушка 22 лет и 34-летний мужчина погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Стаж вождения водителя внедорожника с 2018 года. В текущем году он привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. Штраф оплачен.

ДТП произошло в светлое время суток, дорожное покрытие сухое, грунтовое. По факту автоаварии проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствие с законодательством Российской Федерации. Назначено проведение ряда исследований.