Явная угроза. Очень сильный ливень "сметет" Владивосток? Названо точное время

Метеорологи передают, что выпадет небывалое количество осадков

Погода. Фото: pixabay.com

Очень сильный ливень ударит по Владивостоку в четверг, 8 августа. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся в среду вечером, 7 августа. Об этом сообщает портал "Расписание погоды".

Сильный дождь начнется в столице Приморья в среду, 7 августа, в 22.00 и усилится в утром в 10.00 в четверг, 8 августа. Сильный дождь будет идти до 16.00.

Всего за этот период времени по данным метеорологов с портала "Расписание погоды" ожидается более 149 мм осадков.

Синоптики портала на графике выпадения осадков обозначили данный период красным восклицательным знаком.



Синоптики портала на графике выпадения осадков обозначили данный период красным восклицательным знаком.. Фото: cкрин rp5.ru

Кроме этого, на мобильные телефоны жителей края приходят смс-оповещения о том МЧС, что на регион движется мощный циклон.



на мобильные телефоны жителей края приходят смс-оповещения о том МЧС, что на регион движется мощный циклон. Фото: скрин

Также Примгидромет объявил Штормовое предупреждение в Приморье в связи с прогнозируемым выходом тропического шторма.