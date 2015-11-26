У части жителей Владивостока отключили горячую воду

С 5 августа в столице Приморья начался первый этап летне-осенних гидравлических испытаний (АДРЕСА)
Общество 11:22
Вода. Фото: ИА PrimaMedia

Первый этап летне-осенних гидравлических испытаний стартовал во Владивостоке в понедельник, 5 августа. В связи с этим с 5 по 12 августа без ГВС останутся жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания".

Горячее водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

1-я Морская: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27;

Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;

Авроровская: 4, 17, 24, 30;

Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31;

Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;

Арсеньева: 6, 8, 9/13;

Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;

Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;

Береговая: 3, 6, 8;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72/1;

Западная: 13, 27, 29;

Захарова: 5;

Казанская: 1, 4/6, 5, 7;

Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29;

Корабельная Набережная: 7;

Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;

Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;

Мордовцева: 6, 8д, 12;

Морозова: 5, 7, 9;

Московская: 1, 11, 13, 15;

Мыс Кунгасный: 5;

Мыс Чумака: 1а, 1/2, 1/5;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 13, 16, 20;

Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58; Нижнепортовая: 4;

Океанский пр-кт: 7, 8, 10б, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 121а;

Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;

Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;

Партизанский пр-кт: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;

Перекопский переулок: 3, 5, 7;

Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30;

Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а;

Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45, 45а;

Рылеева: 8;

Садовая: 12, 22, 25, 27;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41;

Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Союзная: 17, 19, 20, 20а;

Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48;

Станюковича: 48/И, 48/Л, 48/Н, 48/р, 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;

Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;

Трудовой: 1а, 13;

Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а, 21;

Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;

Фонтанная: 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а;

Фонтанная: 7, 51/А, 55, 61/1;

Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а;

Чернышевского: 15;

Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;

Ялтинская: 18.

Напомним,гидравлические испытания поэтапно пройдут в разных районах Владивостока с 5 августа по 16 сентября, в связи с чем жителям Владивостока будет временно недоступна услуга горячего водоснабжения (ГВС):

  • С 5 по 12 августа без ГВС останутся жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.
  • С 12 по 19 августа проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2. Помимо этого, коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной "Северная".
  • С 9 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ "Восточная". Также временно ГВС будет отключено у жителей жители Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

В ходе гидравлических испытаний энергетики смогут оценить качество ремонтных работ, проведенных на трубопроводах в летний период, а также в случае выявления мест порывов и течей, устранить неисправности.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.

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