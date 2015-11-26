Оператор Tele2 открыл во Владивостоке бесплатный 4G-кинотеатр

Жители и гости города смогут посмотреть несколько десятков картин разных жанров абсолютно бесплатно (ВИДЕО)
Общество 12:54
Оператор Tele2 открыл во Владивостоке бесплатный 4G-кинотеатр. Фото: предоставлено Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 приглашает посетить 4G-кинотеатр на набережной Спортивной гавани (0+). С 3 по 16 августа жители и гости Владивостока смогут посмотреть несколько десятков картин разных жанров абсолютно бесплатно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Tele2 предлагает смотреть кино по другим правилам. В 4G-кинотеатре нет кассы, билетов и рядов кресел. Здесь – большой экран, мягкие пуфы, бесплатный попкорн и фильмы на скорости 4G. Зрителям доступны комедии и триллеры, боевики, мелодрамы, подборка мультфильмов для маленьких зрителей. Новинки и классика большого кино – в нестандартной обстановке.

Уличный показ кино стартовал 3 августа. Павильон Tele2 располагается в непосредственной близости от арт-объекта "Семь сопок". Киносеансы на высоких скоростях 4G состоятся при любой погоде. При необходимости каждого зрителя уличного кинозала обеспечат теплым пледом.

Также для любителей интересных фотосессий на территории мобильного кинотеатра организаторами установлена фотозона. Посетить киносеансы можно до 16 августа включительно. Афиша 4G-кинотеатра доступна на сайте kino.tele2.ru.

"Tele2 предлагает жителям Владивостока разнообразить свой досуг и посмотреть фильмы в 4G-кинотеатре. Наш высокоскоростной мобильный интернет позволяет транслировать видео в хорошем качестве и в любом месте. Каждый может убедиться в качестве 4G-интернета Tele2, посетив наш онлайн-кинотеатр на Спортивной набережной. Это отличное место, чтобы провести летний вечер с семьей или друзьями, окунувшись в атмосферу большого кино", — отметил директор приморского филиала Tele2 Андрей Шмалев.

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кинотеатр (как здание или организация)

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