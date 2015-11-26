"Штыковские двери" работают на итальянском оборудовании

"Сименс Финанс" и SCM поставили на приморское предприятие оборудование стоимостью 12,4 млн рублей

Инженеры-технологи. Фото: фото предоставлено компанией "Штыковские двери"

Расположенная в Приморском крае компания "Штыковские двери" с 1995 года занимается производством межкомнатных дверей. На сегодняшний день востребованность продукции фабрики также высока, как и 20 лет назад. Компания является лидером Дальневосточного региона в своем сегменте. Залог успеха бизнеса – качественное сырье, надежные технологии и непрерывное развитие. Компания делает ставку на инновационное оборудование, поэтому с 2015 года для модернизации мощностей привлекает лизинговые инвестиции "Сименс Финанс" . Одним из крайних приобретений фабрики стал обрабатывающий центр итальянского производства компании SCM стоимостью 12,4 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Высокотехнологичное оборудование SCM позволяет оператору освободить время и полностью сконцентрироваться на контроле производственного процесса. Автоматизацию обрабатывающего центра обеспечивает частотный преобразователь SINAMICS S120 производства "Сименс". Установка данного компонента позволила компании "Штыковские двери" получить инвестиции от "Сименс Финанс" на выгодных условиях программы Make it Siemens.

"Мы очень серьезно относимся к качеству продукции и стремимся оснастить свое производство по последнему слову техники. В "Сименс Финанс" отлично налажена работа с крупными поставщиками, поэтому у нас получилось приобрести высококачественное европейское оборудование от SCM на выгодных условиях. Благодаря лизингу нам не пришлось отвлекать значительные средства из оборота компании на покупку техники", — рассказал собственник компании Владимир Ким.



Инженеры-технологи. Фото: фото предоставлено компанией "Штыковские двери"



"В SCM рады сотрудничать с такими предприятиями, как "Штыковские двери", которые разделяют наши ценности и производят продукцию, соответствующую европейским стандартам качества. Со своей стороны мы стремимся сделать так, чтобы внедрение наших технологий привело к сокращению времени и издержек, а также к улучшению качества продукции для конечного потребителя", — рассказал коммерческий директор Представительства SCM в России Михаил Зайцев.

В "Сименс Финанс" уточнили, что все больше компаний деревообрабатывающей промышленности привлекает лизинговое финансирование для модернизации мощностей. Срок службы станка зачастую многократно превышает срок договора лизинга, а экономия и рост производства достигается уже в первые месяцы работы.

"Штыковские двери" широко известны в Приморском крае. Благодаря этому бизнесу, жители имеют возможность приобрести продукцию европейского качества, изготовленную прямо в регионе. SCM – лидирующий бренд в деревообрабатывающей отрасли, и то, что местный производитель выбирает работать на оборудовании высокого класса, говорит о многом. Мы, в "Сименс Финанс", рады способствовать модернизации мощностей предприятия. Ведь в итоге, мы сами часто становимся конечными потребителями продукции наших клиентов", — рассказала директор владивостокского офиса "Сименс Финанс"Оксана Буняк.



Логотип Сименс _Финансы и Лизинг. Фото: предоставлено "Сименс Финанс".



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ООО ЛК "Сименс Финанс" – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования "Сименс" и комплектующих "Сименс" для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК "Сименс Финанс" входит в ТОП-10 лизингодателей России, еёрегиональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 33 тысячи. При этом к 01.09.2018 портфель ЛК "Сименс Финанс" составил 53,3 млрд рублей, объем нового бизнеса за 9 месяцев 2018 (по методике Leaseurope) – 26,7 млрд рублей, сумма новых договоров лизинга за этот же период – 34,3 млрд рублей. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль – 6,2 млрд евро. На конец сентября 2017 года в "Сименс" работали 372 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press

ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО "Сименс" насчитывает около 2,9 тысячи сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд евро. www.siemens.ru