"Что за мужики пошли": спорную ситуацию с девушкой на трассе обсуждают в Сети

Автомобилистка из Приморья рассказала, что она "получила" от мужчин
Это интересно 13:48
Девушка. Фото: pixabay.com

Жительница Владивостока пробила колесо и в течение 40 минут просила о помощи проезжающих мимо водителей, сообщает ИА PrimaMedia.

По время поездки в детский сад за ребенком жительница Владивостока пробила колесо на машине. Все попытки заменить его самостоятельно оказались тщетными, а проезжающие мимо водители игнорировали просьбы помочь. На выручку пришел таксист. Девушка не только поблагодарила его в своей публикации, но и упомянула номер машины.

"Остановился и сам предложил помощь. Бескорыстно! Спасибо тебе большое, настоящий мужчина! Как жаль, что таких все меньше", — поделилась автомобилистка.

Такую резонансную реплику прокомментировали многие. В некоторых комментариях девушку поддержали, но в большинстве из них критиковали не мужчин, а автора поста.

"Приобрёл машину — статус "автовладелец". Сел за руль — водитель. Оба статуса половых признаков не имеют, на дороге все равны", — отмечают в комментариях.

"Была бы какая—то неразрешимая ситуация, а то колесо поменять. У каждого водителя должна быть запаска, каких-то невероятных усилий и умений здесь не требуется", — считают интернет-пользователи.

Примечательно то, что водитель такси, который помог-таки заменить колесо, отозвался в комментарии, отметив при этом, что вовсе не ждал благодарности.

"Спасибо вам огромное, не ожидал. Хорошие дела любят тишину. Даже не думал, что номер запомните", — удивился водитель.

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