Сахалинцы стали активнее заниматься спортом

К тренировкам на свежем воздухе всего за месяц присоединилось уже более тысячи сахалинцев (ФОТО)

Зарядка выходного дня в Южно-Сахалинске. Фото: пресс-служба минспорта Сахалинской области

На територии Сахалинской области продолжает активно развиваться спортивная-оздоровительная сфера. Так, к стартовавшему в Южно-Сахалинске 1 июля проекту "Здоровье в порядке, спасибо зарядке" присоединилось уже более тысячи человек, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу минспорта Сахалинской области.

В областном центре развернулось три площадки, на которых проходят бесплатные зарядки и занятия по общей физической подготовке. Одна из них – стадион СОШ №3 Южно-Сахалинска имени Ромашина. Занятия проводит тренер по тайскому боксу и кандидат в мастера спорта по боксу Сергей Киш.

— Наша задача — наработать выносливость, потому что, когда выходишь на ринг мышцы не так важны, как выносливость. Это также отличная тренировка для тех, кто борется с лишним весом. Мы разгоняем пульс до 160-170 ударов, и при таких значениях очень хорошо сжигаются калории, — подчеркнул тренер.

На тренировки ходят сахалинцы разного возраста. Зачастую зарядки посещают пенсионеры. А особенно популярны занятия на свежем воздухе среди семей. Яна Легостаева пришла на стадион вместе с двумя детьми.

— Мы с самого начала ходим. Катя и Никита у нас занимаются кикбоксингом, и мы решили их поддержать. Детям нужно показывать пример, чтобы они старались и занимались спортом, — поделилась сахалинка.

Тренировка на стадионе начинается в 9.30 утра. Сначала участники зарядки бегают, а потом приступают к упражнениям. Обязательного выполнения тренер не требует. Каждый спортсмен сам регулирует нагрузку.

— Занятие длится один час. Мы только приобщаем людей к регулярным занятиям спортом и физической культурой. Те, кто хочет совершенствовать свои навыки и кому нагрузки здесь мало, могут отправиться дальше заниматься по направлениям. Приходит старшее поколение, дети и это очень радует, — отметил председатель Олимпийского совета Сахалинской области и руководитель Союза сахалинского спорта Владислав Глухов. – Мы хотим проводить зарядки на спортивных площадках каждого двора и школы, но нужны специалисты. Мы будем очень рады, если откликнутся тренеры — общественники.

Тренировки на открытом воздухе продлятся ориентировочно до ноября. Подобные занятия также проходят и в других муниципалитетах – Холмске, Корсакове, Аниве, Долинске и в Южно-Курильске.