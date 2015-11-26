"Прыгнул и получил травму": отдыхающие рассказали об "опасных развлечениях" на пляжах

Люди прыгают со спасательных вышек на мелководье, нанося себе увечья

Пляж. Фото: pixabay.com

Уже несколько однотипных происшествий произошло на пляжах Приморья за последние несколько дней. Отдыхающие ныряют со спасательных вышек в море на небольшую глубину. Несколько человек пострадали, сообщает ИА PrimaMedia.

Первое происшествие, связанное с прыжками со спасательных вышек, произошло в бухте Аякс (о. Русский) в субботу, 3 августа. Спрыгнув со спасательного сооружения в воду, парень ударился о дно руками. Прибывший на место происшествия врач скорой помощи диагностировал возможный перелом шеи. По словам интернет-пользователей, сооружение, с которого мужчина прыгал, установлено неправильно, а потому нырять с него в воду нельзя было ни в коем случае. Но эта показательная ситуация не остановила людей от прыжков.

Столь же "смертельно" привлекательной для отдыхающих оказалась спасательная вышка на пляже "Золотари" в Находке.

"Не успели приехать на пляж и удивиться этой вышке-убийце, как через пять минут случилось ЧП. Мужчина прыгнул и получил какую-то травму", — рассказали свидетели.

Интернет-пользователи поражены, что кому-то вообще приходит в голову так развлекаться.

"Так и шею себе можно сломать. Там воды по пояс, как вообще можно прыгать?" — недоумевают в комментариях.

Многие пользователи считают, что вышки нужно убрать. Но дело, конечно, не в самих вышках, а в людской беспечности.