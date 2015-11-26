Виталий Оноприенко: Конкурс в ДВГГТК доходит до 7 человек на место

Директор Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа рассказал о наиболее популярных специальностях и чемпионате WorldSkills Russia

Виталий Оноприенко. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточный гуманитарно-технический колледж весной 2019 года принял на своей базе национальный финал чемпионата профессий WorldSkills Russia по специальности "Спасательные работы". Этому знаковому событию предшествовала серьезная многомесячная подготовка. Колледж при содействии администрации Приморского края и Минвостокразвития обновил оборудование на сумму около 20 млн рублей. В итоге специалисты Союза молодых профессионалов признали площадку ДВГГТК лучшей для проведения общероссийского финала конкурса WorldSkills, в котором приняли участие 32 команды из 22 субъектов РФ.

В видеоинтервью ИА PrimaMedia директор колледжа Виталий Оноприенко рассказал, что позволило студентам ДВГГТК занять призовые места в престижном чемпионате профессий, как получают квалификацию спасателя, какой конкурс в 2019 году по ряду направлений наблюдается среди поступающих, и чем руководствуются абитуриенты с хорошими аттестатами, делая выбор в пользу среднего профессионального образования.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.