Максим Черненко лишь в финальном бою уступил сопернику одно очко

Приморец стал серебряным призером чемпионата Европы по кикбоксингу среди студентов. Фото: Федерация кикбоксинга Приморского края

Спортсмен из Приморья Максим Черненко стал серебряным призером чемпионата Европы по кикбоксингу среди студентов, который прошел 3 августа в городе Загреб в Хорватии, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Максим Черненко – мастер спорта, воспитанник тренера высшей категории Семена Полещука. Успешно проведя три боя, Максим показал высокий уровень подготовки и блестящие результаты. В финальном бою уступил сопернику одно очко и по итогу стал серебряным призером чемпионата.



Приморец стал серебряным призером чемпионата Европы по кикбоксингу среди студентов. Фото: Федерация кикбоксинга Приморского края

"Поздравляю Максима с отличным выступлением и победой. Он проявил настоящее упорство, силу воли и стремление к победе, мы гордимся им. Ждем Максима дома и желаем дальнейших успехов!" — сказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.