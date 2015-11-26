Более 80% приморцев сказали, что им не хватает денег от зарплаты до зарплаты

Этот показатель даже выше, чем результаты июльского исследования сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер"

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Порядка 84% проголосовавших в опросе Федерации профсоюзов Приморского края приморцев сказали о том, что денег от зарплаты до зарплаты им не хватает. Этот показатель даже выше, чем результаты июльского исследования сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", где об этом же заявили 75% респондентов из разных регионов страны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Участники российского опроса назвали и недостающие суммы. Для 38% это 10 тысяч рублей, для 7% — 6–8 тысяч руб., 8% нуждаются в 5 тысяч рублей. Еще 10% сообщили, что им не хватает 3-4 тысяч рублей, а 11% — всего 1-2 тысяч рублей.

Приморцев о конкретных суммах не спрашивали. Но комментарии, а также большое число ответов в директ, говорят сами за себя.

"Чаще прохожу мимо магазинов и обхожусь минимумом. Из обуви и одежды — самое дешевле покупаю. Что говорить, обидно — всю жизнь работать и так жить!", "Экономия на всем, покупаю все недорогое. Отдых у моря, даже в Приморье, позволить себе не могу", "Живу впроголодь", — это лишь некоторые мнения подписчиков @fppk_prim в Инстаграм.

О том, что материальное положение жителей края оставляет желать лучшего, говорят и комментарии к посту ФППК о планах и предпочтениях на отпуск. Поводом для его написания стали результаты аналогичного опроса ВЦИОМ. 44% опрошенных россиян признались, что проведут отпуск дома, 26% выберутся на дачу и только 10% отправятся за границу.

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При этом, если бы была возможность, 39% респондентов отправились бы отдыхать за рубеж, 31% — в Крым и 26% — на Черноморское побережье Кавказа.

Расхождение предпочтений с реальностью 53% россиян объяснили нехваткой средств. При том, что всего лишь год назад на эту причину ссылались 44% опрошенных.

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Вот что пишут по этому поводу приморцы: "Денег не хватает, чтобы у себя в Приморье на море нормально съездить отдохнуть. Получив отпускные, люди, как правило, платят кредит за два месяца вперед, на квартплату откладывают, о поездке в отпуске и речи быть не может", "Хочется на Чёрное море, но с нашими заработками на коммуналку и питание хотя бы хватило", "С моими отпускными — я не устала", "Каждый год мечтаю накопить на домик у моря хотя бы в Приморье, но моя зарплата по-прежнему не поспевает за ростом суточной аренды. Продолжаю мечтать".