Galaxy Vladivostok Marathon дарит скидки за добрые дела

Количество и вариантов добрых дел не ограничено

Благотворительность. Фото: ИА PrimaMedia

Беговой клуб Run DNS Run совместно с благотворительным фондом "Владмама" и Краевой станцией переливания крови запустили акцию "Марафон добра" (18+) с 1 августа по 20 сентября. Делайте добрые дела и получайте скидки при регистрации на Galaxy Vladivostok Marathon(6+) 28 сентября. Количество и вариантов добрых дел не ограничено, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Что вы можете сделать?

1. Позвонить по телефону Владмама +79147076672 — Ольге Романовой и записаться на любое благотворительное мероприятие фонда “Владмама”: расписание предварительно смотрите на www.galaxymarathon.com.

Вы можете провести мероприятие/мастер-класс/игру для детей из приютов и больниц. (18+) А в благодарность оргкомитет Galaxy Vladivostok Marathon дарит 50% скидки на любую из дистанций забега. Специальный промокод вам сообщит Ольга Романова.

2. Стать донором ГБУЗ Краевой станции переливания крови во Владивостоке (18+), а также в филиалах: в Находке и Уссурийске. Не забудьте уточнить, что сдаете кровь в рамках акции "Марафон добра", чтобы получить в регистратуре свой промокод. В подарок — 30% скидка при регистрации на любую дистанцию Владивостокского марафона.

Но для начала нужно пройти тест "Могу ли я стать донором" по ссылке http://primspk.ru/stan/cani/

Далее, если все успешно, мы Вас ждем по адресу Приморский край, Владивосток — ул. Октябрьская, 6; Уссурийск — ул. Некрасова, 119; Находка — ул. Пирогова, 3 с 8.30 до 12.00 с паспортом.

Подробности по телефону: +7 (423) 245-93-77



Марафон Добра. Фото: предоставлено организаторами

Galaxy Vladivostok Marathon пройдет во Владивостоке 28 сентября 2019 года в четвертый раз. Бегуны со всего мира возьмут старт в четырех дистанциях: 5 км/10 км/21,1 км/42,2 км, а также открыты детская и паралимпийская дистанции (1 км).

Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам. Призовой фонд гонки 1 млн рублей.

Регистрация уже началась.