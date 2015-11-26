Аэропорт Владивостока ответил на критику в свой адрес

По словам представителей воздушной гавани, с ростом пассажиропотока совершенствуется ряд услуг, предлагаемых пассажирам
Общество 17:52
Аэропорт Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Международный аэропорт Владивосток, который многие пассажиры в последнее время обвиняют в ненадлежащих условиях внутри пассажирского терминала, отрицает подобные утверждения. Представители воздушной гавани уверяют, что я в зонах вылета поддерживается комфортный температурный режим, штат сотрудников увеличен, а сам комплекс аэропорта соответствует всем современным требованиям, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ответ учреждения.

Напомним, что в последнее время вместе с увеличением пассажиропотока пришла волна недовольных отзывов о ненадлежащих условиях внутри пассажирского терминала. Путешественники отмечают отсутствие системы кондиционирования, грязные туалеты и недостаток сидячих мест в зонах ожидания вылета.

Аэропорт Владивостока

Аэропорт Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Однако, как заверили в пресс-службе аэропорта, в здании поддерживается комфортный температурный режим, так как буквально в этом году к штатной системе кондиционирования в зонах вылета МВЛ и ВВЛ установлено 11 дополнительных SPLIT систем. Критика в недостатке персонала также не верна, так как штат сотрудников аэропорта в связи с увеличением пассажиропотока был увеличен на 43 единицы по основным специальностям. Туалетные комнаты для пассажиров же в скором времени будут переоборудованы.

"Проект включает обновление интерьера, замену сантехники, оборудование туалетных комнат всеми необходимыми средствами с учетом потребностей гостей аэропорта. Кроме того, в 2019 году аэропорт планирует внедрение системы самостоятельных сервисов – self-boarding gate и self service baggage drop-off, которые существенно повысят комфорт пассажиров и эффективность работы аэропорта", — отмечается в сообщении.

В целом, по словам пресс-службы аэропорта, Международный аэропорт Владивосток соответствует всем современным требованиям предъявляемых к качеству обслуживания пассажиров и авиакомпаний. В часы пиковых нагрузок он имеет фактический запас пропускной способности, а совершенствование обслуживания и создание необходимых условий для комфортного пребывания пассажиров и работы сотрудников является основным его приоритетом.

Несмотря на это, читатели агентства продолжают слать фотографии, на которых видно, что сотрудники далеко не всегда справляются с возросшим пассажиропотоком. Так, недавно, в редакцию прислали фото с переполненным мусорным баком.

Аэропорт Владивостока

Аэропорт Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

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