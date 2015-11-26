ВТБ финансирует строительство рыбоперерабатывающего производства в ТОР "Камчатка"

Общий объем кредитных линий составляет 1,6 млрд рублей
Бизнес 09:45
Завод. Фото: Антон Балашов

ВТБ предоставил ООО "Камчаттралфлот" финансирование в размере 400 млн рублей сроком на пять лет. Средства будут направлены на строительство рыбоперерабатывающего завода на мысе Чавыча, расположенного в границах территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка". Общий объем кредитных линий, открытых предприятию для реализации данного инвестиционного проекта, составляет 1,6 млрд рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

Завод по переработке минтая и иных видов рыб предусматривает производство филе, фарша и другой продукции из минтая суммарной производительностью не менее 100 тонн в сутки. Также мощности позволяют ежесуточно производить почти 28 тонн рыбной муки и рыбьего жира. Строительство завода ведется с 2018 года, проект находится в завершающей стадии. Планируемый объем капитальных вложений – более 2,3 млрд рублей.

"Инвестпроект ООО "Камчаттралфлот" по строительству рыбоперерабатывающего завода является одним из крупнейших в рыбной отрасли Камчатского края. С помощью финансирования от ВТБ он будет реализован в заявленные сроки и на высоком техническом уровне. Открытие завода позволит нам начать освоение инвестиционных квот на вылов морских биоресурсов, расширить ассортимент продукции и нарастить объемы её выпуска", – отметил генеральный директор предприятия Владимир Котов.

"ВТБ традиционно сотрудничает с предприятиями рыбной отрасли, которая является ведущей для экономики Камчатки. Многие реализуют проекты развития и модернизации производства, ряд из них – при поддержке ВТБ. Возможность участия в инвестпроекте по строительству завода на мысе Чавыча – результат нашей большой работы и давнего сотрудничества с ООО "Камчаттралфлот", — прокомментировала управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь.

Справка: ООО "Камчаттралфлот" работает с 1998 года. Резидент территории опережающего развития (ТОР) Камчатка. Компания занимается прибрежным выловом, имеет собственный флот (3 судна), перерабатывающий завод в г. Петропавловск-Камчатский, который производит консервы и мороженую рыбу.

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