Приморский интернет-провайдер "АльянсТелеком" был продан

Контроль над группой "АльянсТелеком" получило ПАО "Ростелеком"
Бизнес 19:41
Сделка. Фото: ИА PrimaMedia

ПАО "Ростелеком" объявило о покупке дочерней компанией "Башинформсвязь" трех юрлиц, за счет которых получит контроль над группой "АльянсТелеком", предоставляющей услуги доступа в интернет и ТВ в Приморском крае, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Золотой Рог".

"АльянсТелеком" существует на рынке телекоммуникационных услуг с 2007 года. Образовавшись путем слияния двух операторов связи города Владивостока — ООО "ОктопусНет" и ООО "ВладТелеКом" (СтритНет) – "АльянсТелеком" превратился в одного из крупнейших провайдеров столицы ДФО. Группа оказывает услуги во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Абонентская база включает 110 тысяч домохозяйств и более 6 тыс. организаций. Выручка группы в прошлом году превысила 900 млн рублей.

Финансовые условия сделки "Ростелеком" не раскрывает.

"Приобретение "АльянсТелекома" значительно усилит позиции "Ростелекома" на рынке широкополосного доступа в интернет Приморского края. Мы также видим большие возможности по реализации синергетического эффекта от операционных затрат и допродажи абонентам "АльянсТелекома" расширенного комплекса сервисов, доступных клиентам "Ростелекома", — отмечает госкомпания.

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