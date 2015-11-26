Астрологи назвали знак зодиака, который найдет новую любовь в ближайшие недели

Как утверждают звезды, нужный человек повстречается до конца августа
Это интересно 19:45
Астрологи назвали знак зодиака, который найдет новую любовь в ближайшие недели. Фото: Pixbay.com

Новая любовь — это, безусловно, прекрасное чувство, которое дарит всем людям только положительные эмоции. А как не ощутить новое светлое чувство летом, особенно в последний его месяц — август. Астрологи назвали знак зодиака, который найдет новую любовь в ближайшие недели, а именно до конца заключительного месяца самого жаркого периода в году.

По словам астрологов, это будут Овны. Как говорят звезды, как правило, поиск второй половины для них не всегда складывается гладко. Они не могут с полной уверенностью сказать, что им точно надо от жизни, поэтому и с выбором партнера для уверенного шага в жизненном пространстве, нередко возникают проблемы.

Найти вторую половину для этого знака зодиака сложно

Найти вторую половину для этого знака зодиака сложно. Фото: pixabay.com

Как рассказали астрологи, фортуна в августе непременно улыбнется Овнам, независимо мужчина это или женщина. Удача улыбнется, наконец, представителям этого зодиакального семейства. Звезды уверены, что они смогут все-таки отыскать подходящего под их критерии человека, с которым будет тепло и уютно на душе.

Тем не менее астрологи советуют в этот период: Овны не думайте в этот раз по многу раз, потому что есть риск, что опять упустие счастье, если вновь станете раздумывать, а нужно ли заводить отношения, боясь потерять свободу, но в этот раз, как говорят астрологи, вы наоборот приобретете, а не потеряете, так вперед — дерзайте.

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астрология

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