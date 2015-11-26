Очень даже неплохо: Минтруд готовит приятный "сюрприз" всем людям

Сумму собираются приравняют к прожиточному минимуму

Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Минтруд готовит повышение минимального размера оплата труда в России. К 2020 году МРОТ планируют сравнять с прожиточным минимумом, который составит 12130 рублей.

В соответствии с поправками, величина МРОТ будет утверждена Госдумой в процессе рассмотрения проекта бюджета на будущий год, пишут СМИ.

По действующему законодательству МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас величина показателя равна прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года — 11 280 рублей.

В прожиточный минимум входит потребительская корзина, напоминает "Парламентская газета". Это продукты, одежда, и обувь, медицина и ЖКХ. При этом МРОТ всегда приравнен к прожиточному минимуму за второй квартал предыдущего года. Такой период, по словам председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, выбран неслучайно. Это связано с тем, что весной цены на продукты, как правило, самые высокие.

К слову, МРОТ каждый регион в России может устанавливать индивидуально, однако он не должен быть ниже федерального уровня.

Ольга Толмачева