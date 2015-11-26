Очень даже неплохо: Минтруд готовит приятный "сюрприз" всем людям

Сумму собираются приравняют к прожиточному минимуму
Это интересно 20:30
Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Минтруд готовит повышение минимального размера оплата труда в России. К 2020 году МРОТ планируют сравнять с прожиточным минимумом, который составит 12130 рублей.

В соответствии с поправками, величина МРОТ будет утверждена Госдумой в процессе рассмотрения проекта бюджета на будущий год, пишут СМИ.

По действующему законодательству МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас величина показателя равна прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года — 11 280 рублей.

В прожиточный минимум входит потребительская корзина, напоминает "Парламентская газета". Это продукты, одежда, и обувь, медицина и ЖКХ. При этом МРОТ всегда приравнен к прожиточному минимуму за второй квартал предыдущего года. Такой период, по словам председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, выбран неслучайно. Это связано с тем, что весной цены на продукты, как правило, самые высокие.

К слову, МРОТ каждый регион в России может устанавливать индивидуально, однако он не должен быть ниже федерального уровня.

Ольга Толмачева

Написать автору
Прорыв в ревматологии: эффективное лечение становится доступнее в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia