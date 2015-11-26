"Письма счастья" от ГИБДД начнут отменять - какие водители перестанут платить штрафы

По всей России будет меняеться система дорожных камер

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Система дорожных камер в России меняется, часть россиян могут избежать уплаты штрафов после "писем счастья". Такие выводы сделали эксперты на фоне заявления президента РФ Владимира Путина во время "Прямой линии", в котором он выразил мнение, что сокрытие камер фото и видеофиксации ведет к росту аварийности, а также обнародования ГИБДД карты камер на российских дорогах.

П словам вице-президента Национального автомобильного союза Антон Шапарин, "лед тронулся" — ситуация в стране улучшается, водителям в скором времени откроют "кислород". "ГИБДД перестала, наконец, сопротивляться и выложила базу данных камер в открытый доступ. Ранее все навигационные системы использовали свои данные или же пользовательские. Существовал даже платный сервис, который предоставлял доступ к базе дорожных камер. Сейчас все изменилось", — отметил в комментарии Ура.ру эксперт. Он уточнил, что Госавтоинспекция никогда не пошла бы на такой шаг без "указивы сверху".

И вот что важно для водителей.

"Теперь можно законно задать вопрос: если камера установлена не в том месте, где должны быть, то являются ли эти штрафы действительными? Если да, то придется их отменять", — пояснил Антон Шапарин.

Он добавил, что соответствующий запрос Национальный автомобильный союз уже направил в ГИБДД и ожидает ответа.

Что касается камер-треног, которые нередко "выглядывают из кустов" — водителям нужно акцентировать на них внимание и вс "случае чего" жаловаться, не дожидаясь писем счастья", считает Шапарин.

"Если видите такую камеру, советую вам остановиться, подойти к человеку, который ее охраняет, и попросить документы, свидетельствующие о том, что прибор должен быть установлен именно в этом месте. Если он такие документы показать не может, смело набирайте 112, вызывайте полицию — получается, что камера установлена незаконно", — дал подсказку эксперт.

По мнению Шапарина, систему фото— и видеофиксации необходимо вернуть под контроль государства. Сейчас, вместо реального улучшения ситуации на дорогах, камеры способствуют только обогащению отдельных лиц. Вокруг этой отрасли вырос большой бизнес.

Общество тоже должно принять участие в "борьбе за справедливость", убежден эксперт. "Если каждый водитель будет останавливаться у таких камер, спрашивать документы, фотографировать их и выкладывать в соцсети, то ситуация неизбежно изменится", — резюмировал Антон Шапарин.

Ольга Толмачева