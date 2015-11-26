Карты не пригодятся - Сбербанк запустил другой сервис оплаты покупок

Для оплаты покупок нужен будет только один смартфон
Это интересно 21:40
Карты не пригодятся - Сбербанк запустил другой сервис оплаты покупок. Фото: pixabay.com

С 5 августа Сбербанк во всех регионах запускает новый сервис — оплаты покупок через QR-коды вместо карт. Этот сервис — копия разработанного Центробанком в рамках системы быстрых платежей (СБП). Для оплаты нужен только смартфон.

В июле новый сервис Сбербанка уже был протестирован в Краснодарском крае, до конца лета он должен стать доступен по всей России. Об этом говорится в релизе Сбербанка. Как отмечается в сообщении, чтобы пользоваться сервисом, продавцу достаточно иметь QR-код, а покупателю — смартфон с камерой и приложение "Сбербанк Онлайн". Отмечается, что сервис работает даже без NFC-модуля.

По заявлению Сбербанка, оплата по QR-коду даст возможность совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга — терминалов для оплаты. Продавцы смогут видеть всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц Сбербанка.

Как рассказали РБК в пресс-службе банка, тарифы в сервисе Сбербанка для продавцов составят от 0,6 до 1,5% от суммы платежа и будут зависеть от сферы бизнеса.

К слову, банки, подключенные к СБП уже начали тестовые переводы по QR-коду с 1 августа. Комиссия за платеж по QR-коду в системе ЦБ составляет от 0,2% до 0,7% от общей суммы.

Анна Кольцова

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