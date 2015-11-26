"Платим кучу денег, а толку". Самый известный пляж оказался в центре скандала

Отдыхающие в недоумении от того, что происходит в массовом месте отдыха

Загрязнение пляжа. Фото: pixabay,com

В социальных сетях обсудили состояние пляжа в бухте Лазурной. По словам интернет-пользователей, он завален мусором. Побережье убирают сотрудники ближайших баз отдыха, но отдыхающие оставляют после себя столько мусора, что уборщики не справляются, сообщает ИА PrimaMedia.

Пляж в бухте Лазурной (Шамора) — излюбленное место отдыха жителей Владивостока. Его облагораживают сотрудники близлежащих баз отдыха, но их усилий не хватает для того, чтобы убирать огромное количество мусора, которое ежедневно оставляют туристы. Интернет-пользователи считают, что люди должны бережнее относиться к местам отдыха, а не пытаться превратить их в одну огромную свалку.

Между тем, ситуация переросла в настоящий скандал в социальных сетях.

"Весь мусор от человека. Сам он просто так на пляже не окажется. У людей в принципе отсутствует культура поведения"

"Вот заходишь в интернет: тут все такие культурные, приличные, не мусорящие, убирающие за собой и другими", "Платим кучу денег, а толку",

"Вчера была на Шаморе въезд 150 рублей, всюду пакеты, бумага и т.д. А в раздевалке — я не могу понять, где людей воспитывали", — рассказали пользователи.

Проблема ненадлежащей утилизации мусора остаётся актуальной, поэтому не стоит забывать, что убирать грязь не стыдно — стыдно жить в грязи.