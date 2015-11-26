Международный семинар по каратэ на Сахалине собрал более 80 спортсменов

Мероприятие проводилось под руководством японского мастера Масао Кагава
Спорт 10:35
Международный семинар по каратэ на Сахалине собрал более 80 спортсменов. Фото: пресс-служба минспорта Сахалинской области

Международный семинар по каратэ состоялся на Сахалине. Он прошел под руководством японского мастера Масао Кагава, который является буквально живой легендой каратэ, обладателем черного пояса 8 Дана шихана, а также многократным чемпионом мира и Японии в разделах ката и кумитэ, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Минспорта Сахалинской области.

Масао Кагава тренирует сборную Японии по каратэ. Однако, это не мешает ему преподавать по всему миру. На Сахалин тренер такого высокого уровня прибыл впервые.

— Каратэ — это не только спорт, но и философия. Если у спортсмена нет души, то он не станет великим спортсменом. Даже на соревнованиях мы смотрим как спортсмен стоит, ведет себя и можем сказать, есть ли у него эта философская составляющая, этикет, воспитанность, — рассказал Масао Кагава.

Семинар собрал 80 сахалинских каратистов, а также спортсменов из Хабаровского и Камчатского краев. Тренировки посетили не только дети, но и взрослые, состоявшиеся спортсмены. Алексей Новиков уже сам работает тренером. Кроме этого, сахалинец стал победителем международных и всероссийских соревнований. Однако, несмотря на свой опыт, не смог пропустить семинар.

— Шихан Масао Кагава преподает нам кихон – это основа каратэ, блоки и удары. Ставит их. Это полезно как для детей, так и для взрослых. Я очень много отшлифовал, много изменений у меня после этого интенсива. Также узнал новые приемы в Ката и Кумитэ. Это очень интересно и полезно, — поделился Алексей Новиков.

Семинар длился неделю. Ежедневно спортсмены посещали по три тренировки, где отрабатывали базовые техники традиционного каратэ, а также оттачивали тактику спортивного каратэ.

— Мы надеемся, что на Олимпийских игра в 2024 году сахалинские спортсмены, которым сейчас 16-18 лет, будут участвовать. И Масао Кагава нам уже сказал, что у нас есть способные ребята. Они уже сейчас входят в Сборную команду России. Приезд японского гостя внесет значимый вклад в подготовку спортсменов такого уровня, — подчеркнул директор спортивной школы восточных видов единоборств Леонид Ким.

Помимо Масао Кагава в семинаре приняли участие Виктор Геннадьевич Хан, который является вице-президентом Федерации каратэ России, а также мастером спорта СССР по каратэ, чемпионом СССР по каратэ и обладателем 7 Дана. Тренировки также проводил и Жасталап Абдиканович Санауов, который занимает пост вице-президента Федерации каратэ-до Республики Казахстан, а также является мастером спорта международного класса, главным тренером национальной сборной Казахстана и обладателем 7 Дана.

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