"Они сами виноваты": у 20-ти человек "изменилось тело" после пляжа

Пострадавшие предостерегли других туристов от купания

Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

О возможном загрязнении воды на пляже "Лесная" сообщили подписчики паблика nhknews.ru в в социальной сети Instagram. После купания они обнаружили сыпь неизвестного происхождения, сообщает ИА PrimaMedia.

"В Находке на пляже "Лесная" либо заражение воды, либо водоросли ядовитые. Многие после купания в море покрылись волдырями. Около 20-ти человек попали в больницу. Хотим предупредить об опасности жителей и гостей города", — предостерегают местные жители.

Кто-то считает, что всему виной ядовитые водоросли, кто-то — что отдыхающих покусали медузы, кто-то полагает, что туристы подхватили вирусную инфекцию. Ясно одно: данный пляж не является официально разрешённым для купания, а потому отдыхающие осознавали риск, на который шли. Некоторые пользователи удивляются такой беспечности:

"Читаю комментарии и просто в шоке. Как же вы при такой экологии города купаетесь на пляжах "Волна", "ТМТ" и прочих помойках, ещё и детей туда тащите? Лучше уж в душ 25 раз сходить, чем в таких местах заразу цеплять", — недоумевают интернет-пользователи.