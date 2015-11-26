Клубный эффект - кого из депутатов ЗС Приморья участие в "Нам здесь жить" потянет вниз

В Приморье растет напряженность среди политэлит

По информации агентства, тучи сгущаются над одним из самых авторитетных приморских политиков. Фото: ИА PrimaMedia

После ухода Игоря Чемериса с поста главы социального комитета Заксобрания Приморского края среди политических элит в регионе возникла напряженность. Своеобразный "тектонический сдвиг" в парламенте с давно примелькавшимися лицами многие восприняли как начало заметных изменений в его составе. Политические телеграм-каналы муссируют догадки, что за отставкой Чемериса могут последовать и другие, не менее громкие, и связаны они будут также с деятельностью широко распиаренного клуба "Нам здесь жить", сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, парламентарий Игорь Чемерис, считавшийся непотопляемым, спустя восемь лет сложил полномочия председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Заксобрания края. Как позже заявила его супруга – по требованию губернатора Олега Кожемяко. Политтехнологи сходятся на том, что к краху политических амбиций депутата привела затеянная им самим игра, в итоге вытолкнувшая его в маргинальное поле. Опрошенные агентством эксперты уверены — ключевую роль в отставке Чемериса сыграла организация "Нам здесь жить" (НЗЖ) и медийная активность вокруг нее, главными действующими лицами в которой стали супруги Чемерис. "Кто следующий?", — этот вопрос держит в напряжении местных элитариев.

Учредителями клуба "Нам здесь жить", зарегистрированного 18 июня текущего года, выступили восемь человек — представители портовой отрасли Александр Домнин и Вячеслав Перцев, Иннокентий Лазарев, глава "ДальРАО", бывший командующий войсками Восточного военного округа адмирал Константин Сиденко, генерал-полковник Павел Тарасенко, в прошлом вице-мэр Владивостока, советник губернатора Дарькина, начальник Тихоокеанского управления Погранслужбы РФ, а также депутаты приморского Заксобраниия и Игорь Чемерис, Галуст Ахоян и Сергей Ищенко.

Таким образом в эту организацию вошли руководители трех ключевых комитетов ЗС ПК. Чемерис стоял во главе комитета по социальной политике и защите прав граждан, Ахоян возглавляет комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, Ищенко – комитет по экономической политике и собственности.

При этом Чемерис взял на себя роль фронтмена, но отнюдь не являлся самым ресурсным членом клуба. Куда большими активами обладает влиятельный приморский политик, рублёвый миллиардер Галуст Ахоян, входивший в близкое окружение Дарькина и многим ему обязанный.

15 лет назад Сергей Дарькин стоял в жесткой оппозиции к члену Совета Федерации Олегу Кожемяко. Давний конфликт давно забыт, уверяют источники, близко знакомые с ситуацией. Стороны договорились полюбовно, что косвенно подтверждает и отсутствие атак со стороны новых администраторов на активы Дарькина в Приморье, и тот факт, что экс-губернатор не сделал ни одного официального заявления по поводу клуба и не стал ввязываться в сомнительную политическую игру, затеянную под знаменем его избирательной кампании 2001 года. Зато в списке членов клуба оказался Галуст Ахоян. Он не проявлял политической гиперактивности подобно Игорю Чемерису и, по некоторым оценкам, сегодня относится к "дарькинской фронде" скорее формально.

Тем не менее, глава бюджетного комитета своим членством в НЗЖ фактически поддержал курс на раскол элит в противовес центристской политике нового регионального руководства. По мнению ряда экспертов, этого достаточно для серьезных последствий.

"Де-факто, мне кажется, сама эта идея с клубом изначально была провальная. Даже не по замыслу, как таковому, а по позиционированию, по выстраиванию своего политического имиджа, она привела к неудаче, которая наложилась еще и на одного из фронтменов клуба Игоря Чемериса", — прокомментировал политолог Павел Наливайко.

Между тем, сам Галуст Ахоян в разговоре с корр. агентства категорически отверг связь между активностью Чемериса в клубе "Нам здесь жить" и его последующей отставкой в парламенте.

"Абсолютно никакого отношения, абсолютно!", — отметил глава бюджетного комитета.

Он также сообщил, что по его данным, сам клуб прекратил свое существование около двух недель назад, о чем он лично написал губернатору.

"Не могу сказать, с чем это было связано, было принято такое решение", — прокомментировал депутат.

Несколько других источников также подтвердили агентству, что НЗЖ, переродившийся из клуба патриотов, "заинтересованных в реализации государственной социально-экономической политики в Приморском крае", в клуб "политических самоубийц", прекратил свое существование.

Очевидно, хотя Галуст Ахоян публично не признает негативных последствий от деятельности клуба в отношении коллеги-депутата, поспешная ликвидация НЗЖ может означать осознание его членами вполне реальных политических рисков.

Политолог Павел Наливайко подчеркивает, что Кожемяко не выстраивает в регионе авторитарную модель. Он формирует определенные правила игры, фиксирует их для законодательной и исполнительной власти. И если при предыдущих губернаторах существовали некие альтернативы центра принятия решений, которые наводили смуту в региональном политическом поле, то теперь ситуация изменилась. История с клубом "Нам здесь жить" стала для всех сигналом, в первую очередь, в части необходимости соблюдения правил этой игры.

Редакция ИА PrimaMedia будет следить за возможными потрясениями на политическом небосклоне Приморья.