Чистая прибыль Tele2 во втором квартале 2019 года составила 1,4 млрд рублей

Выручка выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Бизнес 10:43
Итоги. Фото: Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2019 года. Чистая прибыль компании составила 1,4 млрд рублей, а выручка выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 39,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Среди других основных финансовых показателей, которых достигла компания Tele2 во II квартал 2019 года:

  • Показатель EBITDA составил 15,5 млрд рублей − увеличился на 41,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
  • Показатель рентабельности EBITDA достиг 39,2%, увеличившись на 7,9 п. п. по сравнению со II кварталом 2018 года;
  • Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 32,8% и достиг значения 2,2;

Показатель (млрд рублей)

Q2 2018

Q2 2019

Изменение

H1 2018

H1 2019

Изменение

Операционная выручка

35,2

39,7

12,7%

68,0

77,4

13,8%

EBITDA

11,0

15,5

41,2%

20,4

31,6

55,3%

Рентабельность EBITDA, %

31,3%

39,2%

7,9 п. п.

30,0

40,9

10,9 п. п.

Net Debt/EBITDA

3,3

2,2

(32,8%)

3,3

2,2

(32,8%)

Чистая прибыль

1,0

1,4

42,6%

1,0

3,6

251,0%

Во II квартале 2019 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы:

  • Квартальный отток оператора составил 7,6%, демонстрируя улучшение показателя относительно аналогичного периода прошлого года;
  • Количество активных пользователей мобильного интернета во II квартале 2019 года выросло на 52% по сравнению со II кварталом 2018 года.

Показатель

Q2 2018

Q2 2019

Изменение

H1 2018

H1 2019

Изменение

Отток (%)

9,0%

7,6%

(1,4 п. п.)

18,7%

16,8%

(1,9 п. п.)

"Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России. Мы продолжаем успешно воплощать стратегию "Другие правила" и первыми выводить на рынок уникальные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов комфортнее. Во втором квартале мы запустили "умный" тариф и видим, что у абонентов он пользуется высоким спросом. "Другие правила" выделяют Tele2 среди других игроков на высококонкурентном рынке, обеспечивают компании высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток, а также позволяют уверенно двигаться к достижению намеченных целей", — отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Дополнительная информация: Tele2 изменила систему определения активных пользователей мобильного интернета: теперь в компании таковыми считают абонентов, которые ежемесячно потребляют 100 Мб и более трафика в сетях 4G.

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связь (телекоммуникации)

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