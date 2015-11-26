Чистая прибыль Tele2 во втором квартале 2019 года составила 1,4 млрд рублей

Выручка выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Итоги. Фото: Tele2

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2019 года. Чистая прибыль компании составила 1,4 млрд рублей, а выручка выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 39,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Среди других основных финансовых показателей, которых достигла компания Tele2 во II квартал 2019 года:

Показатель EBITDA составил 15,5 млрд рублей − увеличился на 41,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Показатель рентабельности EBITDA достиг 39,2%, увеличившись на 7,9 п. п. по сравнению со II кварталом 2018 года;

Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 32,8% и достиг значения 2,2;

Показатель (млрд рублей) Q2 2018 Q2 2019 Изменение H1 2018 H1 2019 Изменение Операционная выручка 35,2 39,7 12,7% 68,0 77,4 13,8% EBITDA 11,0 15,5 41,2% 20,4 31,6 55,3% Рентабельность EBITDA, % 31,3% 39,2% 7,9 п. п. 30,0 40,9 10,9 п. п. Net Debt/EBITDA 3,3 2,2 (32,8%) 3,3 2,2 (32,8%) Чистая прибыль 1,0 1,4 42,6% 1,0 3,6 251,0%

Во II квартале 2019 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы:

Квартальный отток оператора составил 7,6%, демонстрируя улучшение показателя относительно аналогичного периода прошлого года;

Количество активных пользователей мобильного интернета во II квартале 2019 года выросло на 52% по сравнению со II кварталом 2018 года.

Показатель Q2 2018 Q2 2019 Изменение H1 2018 H1 2019 Изменение Отток (%) 9,0% 7,6% (1,4 п. п.) 18,7% 16,8% (1,9 п. п.)

"Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России. Мы продолжаем успешно воплощать стратегию "Другие правила" и первыми выводить на рынок уникальные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов комфортнее. Во втором квартале мы запустили "умный" тариф и видим, что у абонентов он пользуется высоким спросом. "Другие правила" выделяют Tele2 среди других игроков на высококонкурентном рынке, обеспечивают компании высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток, а также позволяют уверенно двигаться к достижению намеченных целей", — отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Дополнительная информация: Tele2 изменила систему определения активных пользователей мобильного интернета: теперь в компании таковыми считают абонентов, которые ежемесячно потребляют 100 Мб и более трафика в сетях 4G.