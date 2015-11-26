Чистая прибыль Tele2 во втором квартале 2019 года составила 1,4 млрд рублей

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2019 года. Чистая прибыль компании составила 1,4 млрд рублей, а выручка выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 39,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.
Среди других основных финансовых показателей, которых достигла компания Tele2 во II квартал 2019 года:
- Показатель EBITDA составил 15,5 млрд рублей − увеличился на 41,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
- Показатель рентабельности EBITDA достиг 39,2%, увеличившись на 7,9 п. п. по сравнению со II кварталом 2018 года;
- Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 32,8% и достиг значения 2,2;
|
Показатель (млрд рублей)
|
Q2 2018
|
Q2 2019
|
Изменение
|
H1 2018
|
H1 2019
|
Изменение
|
Операционная выручка
|
35,2
|
39,7
|
12,7%
|
68,0
|
77,4
|
13,8%
|
EBITDA
|
11,0
|
15,5
|
41,2%
|
20,4
|
31,6
|
55,3%
|
Рентабельность EBITDA, %
|
31,3%
|
39,2%
|
7,9 п. п.
|
30,0
|
40,9
|
10,9 п. п.
|
Net Debt/EBITDA
|
3,3
|
2,2
|
(32,8%)
|
3,3
|
2,2
|
(32,8%)
|
Чистая прибыль
|
1,0
|
1,4
|
42,6%
|
1,0
|
3,6
|
251,0%
Во II квартале 2019 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы:
- Квартальный отток оператора составил 7,6%, демонстрируя улучшение показателя относительно аналогичного периода прошлого года;
- Количество активных пользователей мобильного интернета во II квартале 2019 года выросло на 52% по сравнению со II кварталом 2018 года.
|
Показатель
|
Q2 2018
|
Q2 2019
|
Изменение
|
H1 2018
|
H1 2019
|
Изменение
|
Отток (%)
|
9,0%
|
7,6%
|
(1,4 п. п.)
|
18,7%
|
16,8%
|
(1,9 п. п.)
"Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России. Мы продолжаем успешно воплощать стратегию "Другие правила" и первыми выводить на рынок уникальные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов комфортнее. Во втором квартале мы запустили "умный" тариф и видим, что у абонентов он пользуется высоким спросом. "Другие правила" выделяют Tele2 среди других игроков на высококонкурентном рынке, обеспечивают компании высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток, а также позволяют уверенно двигаться к достижению намеченных целей", — отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Дополнительная информация: Tele2 изменила систему определения активных пользователей мобильного интернета: теперь в компании таковыми считают абонентов, которые ежемесячно потребляют 100 Мб и более трафика в сетях 4G.