"Ростелеком" подключил к оптике еще 60 школ Приморья

Благодаря этому общее число приморских школ, подключенных к ВОЛС, достигло 138
Общество 10:42
Школа. Фото: ИА PrimaMedia

"Ростелеком" во втором квартале 2019 года перевел 60 школ Приморья с медных линий связи на волоконно-оптические. Благодаря этому общее число приморских школ, подключенных к ВОЛС, достигло 138. В первом квартале "Ростелеком" переключил на оптические линии связи 78 школ Приморья. В третьем будут подключены оставшиеся 14 школ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Некоторые районные школы отдалены от административных центров на десятки километров, поэтому высокоскоростной доступ к современным IT-сервисам стал хорошим подспорьем в организации учебного процесса.

"По сравнению с медными линиями скорость доступа в интернет по ВОЛС увеличивается в разы — с 2 до 100 Мбит/с. Оптика в школах позволяет учителям и школьникам более эффективно и широко использовать интернет в образовательном процессе. Им становятся доступны автоматизированные системы обучения, новые методики, дополнительные наглядные материалы. К примеру, ученики могут подключиться к сервису “Ростелеком Лицей” и пройти тренинги и курсы, которые помогут определиться с будущей профессией и подготовиться к сдаче экзаменов", — отметил директор Приморского филиала ПАО "Ростелеком" Руслан Тулаганов.

Безопасность пользователей в общеобразовательных учреждениях обеспечивает система контентной фильтрации, которая ограничивает доступ к нежелательным или опасным интернет-ресурсам.

Всего "Ростелеком" предоставляет доступ к скоростному интернету в 573 школах Приморского края.

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