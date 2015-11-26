"Там невозможно сидеть": девушка рассказала о кинотеатре, куда лучше не идти

Публикация вызвала много споров о правильном воспитании
Это интересно 11:08
Кинотеатр. Фото: pixabay.com

Жительница приморского города Артём поделилась в социальной сети Instagram впечатлениями от похода в кино в местный кинотеатр на фильм "Король Лев". Просмотру помешали дети, которые громко разговаривали и бегали по всему залу, сообщает ИА PrimaMedia. По ее словам, туда лучше не идти.

В сети обсудили поведение детей в общественных местах. Причиной к этому стала публикация жительницы Артёма, в которой она возмущённо рассказала об испорченном походе в кино.

"Зачем тащить в кино детей, которые разговаривают весть фильм? Одна девочка вообще бегала по ступенькам зала вверх-вниз. Хотите посмотреть сами— оставьте детей дома или скачайте фильм. Бомбит даже не столько от неадекватных детей, сколько от их родителей", — пожаловалась подписчица паблика vsb_artem.

Девушку осудили в первом же комментарии:

"Сама мамой станешь — поймёшь", — высказался житель Приморья.

В ответ на это он получил уйму комментариев. Основное их содержание сводится к одному: нельзя позволять детям бесноваться в общественных местах, мешая чужому комфорту.

"Объяснить просто. Дети должны выбрать: сидеть тихо в кинотеатре (беспокоить только в случае крайней необходимости, например, туалет) или сидеть громко дома. В случае нарушения договора вы берете их или его за руку и выходите из зала. Прямиком домой. Через один-два раза они очень хорошо поймут, что есть правило", — поделилась своими воспитательными методами подписчица.

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дети

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