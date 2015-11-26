В Приморье стартовала уборочная кампания

Приморские аграрии убирают с полей ячмень, пшеницу, овощи и заготавливают корма

Сельское хозяйство. Фото: ИА PrimaMedia

Уборочная кампания стартовала в Приморье.Аграрии убирают с полей ячмень, пшеницу, овощи и заготавливают корма. Как отмечают в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день убрано почти 3,5 тысячи гектаров ранних зерновых – 10% от плана, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Намолочено 8,2 тысячи тонн ячменя, пшеницы и овса. Урожайность выше прошлого года на четыре центнера – 24 центнера с гектара", – отметили специалисты.

Также сельхозпроизводители убирают картофель, овощи, заготавливают корма.

Уборочная кампания ведется в регионе в рамках государственной программы Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края".

Напомним, с начала года из Приморского края экспортировано около 700 тысяч тонн продукции местного производства. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморья – ключевое направление национального проекта "Международная кооперация и экспорт".