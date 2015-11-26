В 21 дворе установлены детские площадки, в 19 – спортивные, 61 двор заасфальтирован

По губернаторской программе во Владивостоке отремонтировали 101 двор. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Ремонт придомовых территорий, в рамках программы губернатора Приморского края Олега Кожемяко "1000 дворов", был завершен по 101 адресу во Владивостоке. 61 двор был заасфальтирован, в 21 – установлены детские площадки, в 19 – спортивные. Всего в этом году в дальневосточной столице планируется благоустроить 317 дворов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам специалистов, сейчас работы продолжаются по ряду адресов. Так, в стадии завершения – спортивная площадка на Сабанеева, 13. Здесь уложено прорезиненное покрытие, установлены тренажеры.



По губернаторской программе во Владивостоке отремонтировали 101 двор. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

"По возможности стараемся учитывать все пожелания жителей, чтобы территории были максимально благоустроены. Во многих дворах возникает необходимость дополнительного финансирования. Особенно там, где ведется асфальтирование. Это довольно затратный вид работ, и направленных средств не всегда хватает. Чтобы асфальтирование не прерывалось на середине двора, из городского бюджета добавляются деньги. Некоторые жители просят отремонтировать лестницу. Все эти проблемы стараемся решать", – рассказал заместитель начальника управления содержания жилого фонда администрации Владивостока Сергей Ткачев.

За качеством ремонта следят и сами жители, и специалисты администрации города. Приемка работ тоже ведется совместно.

"Задержки по срокам при ремонте иногда возникают, они связаны с погодными условиями и большой загруженностью подрядчиков. Некоторые из них одновременно работают на нескольких адресах. Выносим замечания в таких случаях", – добавил он.

Напомним, программа "1000 дворов" стартовала по инициативе Олега Кожемяко. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые благоустроят по всему Приморью в 2019 году. На это в краевом бюджете предусмотрели 1,2 млрд рублей. Работы ведутся в рамках краевой госпрограммы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края".



По губернаторской программе во Владивостоке отремонтировали 101 двор. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Как отметила врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко, губернаторский проект активно реализуется и в других населенных пунктах Приморья.

"Уже готово более 300 дворовых территорий, на подавляющем количестве объектов подрядчики приступили к работам. Сомнений нет, что все запланированные дворы будут благоустроенны в срок", – подчеркнула она.