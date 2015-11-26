Почти 1,3 млрд рублей выплатят в 2019 году приморцам за третьего или последующего ребенка

Такую меру социальной поддержки получили уже более 8 тысяч многодетных семей региона
Общество 12:14
Коляски. Фото: ИА PrimaMedia

Почти 1,3 млрд рублей выплатят в 2019 году приморцам за третьего или последующего ребенка. Такую меру социальной поддержки в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края" уже получили более 8 тысяч многодетных семей края. С начала года на ежемесячные выплаты на третьего или последующего ребенка приморцам направлено более 720 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"На эту меру соцподдержки могут рассчитывать семьи с российским гражданством, в которых доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения. В этом году в Приморье он составляет порядка 34 620 рублей. Таким образом, размер ежемесячной выплаты – 13 860 рублей", – уточняют специалисты.

Отметим, что по поручению губернатора Олега Кожемяко в июле были внесены изменения в краевой закон, позволяющие оформлять пособие на всех последующих детей, а не единожды, как было ранее.

"Если раньше родители получали пособие на третьего ребенка, то на четвертого, пятого и последующих детей действие закона не распространялось. Сейчас мы получили возможность предоставлять выплату по рождению третьего и каждого последующего ребенка", – уточняет врио вице-губернатора Сергей Максимчук.

Напомним, "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – региональная составляющая национального проекта "Демография", к реализации которого приступили в этом году все российские регионы.

Сегодня в Приморье действуют 26 демографических выплат, тогда как в прошлом году их было всего 19. По всем вопросам предоставления мер соцподдержки следует обращаться в "Единые окна" по месту жительства. Узнать более подробно о выплатах также можно с помощью социального справочника для семей с детьми.

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