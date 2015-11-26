Выплаты на первого или второго ребенка смогут оформить еще больше семей в Приморье

Оформить новую выплату можно будет уже в следующем году

Ребенок. Фото: ИА PrimaMedia

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским семьям с доходом больше 1,5 прожиточного минимума на члена семьи получить ежемесячную поддержку при рождении первого или второго ребенка. Оформить выплату такие семьи смогут уже со следующего года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В соответствии с новым законом, уже с 2020 года оформить ежемесячную выплату на первого или второго ребенка смогут семьи, доход которых составит два прожиточного минимума на человека. По информации департамента труда и социального развития, размер двух прожиточных минимумов в Приморье к следующему году превысит 28 тысяч рублей.

"Кроме того, для ряда семей выплаты в соответствии с новым законом продлятся до достижения ребенком трехлетнего возраста. Размер ежемесячных выплат также увеличится и составит около 14,5 тысячи рублей", – комментируют в ведомстве.

Поддержка семей, у которых родился первый ребенок, – инициатива президента. Право на эту меру социальной поддержки предоставляется российским гражданам. В Приморском крае получателями ежемесячной выплаты на первенца являются более 4 тысяч семей.

По информации Пенсионного фонда, еще 1,2 тысячи семей получают ежемесячные выплаты из средств федерального материнского капитала. Это мера поддержки появилась в 2018 году также по инициативе Владимира Путина. Меру социальной поддержки семьи с низким достатком оформляют в отделениях Пенсионного фонда.

Напомним, "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – региональный проект национального проекта "Демография". На сегодняшний день в Приморском крае действуют 26 демографических выплат и компенсаций. Выплаты производятся в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".