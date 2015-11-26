Заработок Овнов, надежды Весов и предложение Рыб: подробный гороскоп на 7 августа

Астрологи рассказали, чего ждать от завтрашнего дня

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ смогут хорошо заработать на основном месте работы, а при настрое на большее не исключены и побочные доходы. Благоприятны поездки, реализация в обществе, однако помните: споры сегодня отнимают очень много энергии.

ТЕЛЬЦЫ необходимо проявить настойчивость, если они хотят заниматься выбранным делом. Возможно, вам стоит относиться к себе с большим уважением и любовью. День благоприятен для торговли, покупок, всяческих реформ.

Многие БЛИЗНЕЦЫ, разочаровавшись в старых знакомых, будут искать счастья среди новых людей. Весь проект может пострадать из-за каких-то незаконченных дел. В бытовых вопросах лучше сегодня довериться родственникам.

РАКАМ день прекрасно подходит для коллективной работы, усиления своего влияния в обществе. Вдобавок, звезды советуют вам выразить себя в мире танца и музыки. При должном настрое в эти дни появляется точное знание, что делать дальше.

ЛЬВЫ, будьте готовы к новым приключениям. Решение по поводу личной жизни может быть внезапным и принято под влиянием настроения. Физические упражнения желательно проводить на свежем воздухе.

ДЕВЫ, больше полагайтесь на себя: уверенность в собственных силах способна оказать решающее влияние на все проекты. Некоторым было полезно посмотреть на все, что происходит, со стороны. Старые связи обретут особую значимость.

ВЕСЫ, сосредоточьтесь в первую очередь на вопросах профессионального роста, и ваши надежды оправдаются. Вероятно знакомство с человеком, которого заинтересуют ваши возможности. Не вступайте в сомнительные сделки.

День СКОРПИОНОВ наполнен общением с лицами, от которых зависит материальное благополучие или здоровье. У многих проснется литературный и художественный дар. Хороший день для планов на будущее и первых шагов по их осуществлению.

СТРЕЛЬЦАМ следует с большим рвением подойти к решению личных задач. Время прекрасно подходит для смены работы, деловых переговоров, закладывания новых коллективных проектов и собственного развития.

КОЗЕРОГИ, ваши планы стоят того, чтобы временно отказаться от развлечений. Задуманное имеет все основания для того, чтобы осуществиться в ближайшее время. Но сейчас бесполезно требовать серьезного подхода от окружающих: надежнее все сделать самим.

ВОДОЛЕИ, не спешите соглашаться с тем, что вам не нравится: это чревато конфликтами в будущем. Настойчиво рекомендуем закрыть глаза на мелкие слабости окружающих. А если получится относиться к ним как к милым особенностям, — будет вообще замечательно!

РЫБАМ могут получить заманчивое предложение, сулящее крутые перемены. Подумайте о том, чтобы сделать источником заработка свое хобби. Если вам сегодня по-настоящему что-либо понадобится, вы легко получите желаемое в свое распоряжение.