Горожане принесли на сдачу батарейки, градусники, лампочки и стеклянные бутылки (ФОТО)

Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Экологическая акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке в субботу, 3 августа. Провело акцию краевое предприятие "Приморский экологический оператор" и Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор", сообщает ИА PrimaMedia.

Акция по сбору мусора прошла на территории мусоросжигательного завода. Горожане принесли на сдачу батарейки, градусники, лампочки и стеклянные бутылки, а также пластик, картон и металлические банки. Мероприятие было организовано в рамках краевой госпрограммы "Охрана окружающей среды Приморского края".

Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Всего в акции приняли участие 700 человек. В ходе акции участники избавились от макулатуры, электрохлама и других отходов, которые переданы на дальнейшую переработку. Отметим, что активисты "Раздельного сбора" проводят свои акции ежемесячно. С каждым разом в культуру сортировки отходов вовлекается все больше жителей Владивостока.

Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.

Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Акция по раздельному сбору мусора прошла во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Помочь определить, готовы ли жители края самостоятельно сортировать мусор в своем доме, если для этого будут установлены специальные контейнеры, поможет опрос, принять участие в котором можно в социальных сетях:Одноклассники, Facebook, ВКонтакте или Instagram, а также в разделе "Нацпроекты" на сайте краевой администрации.