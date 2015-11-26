Метеорологи прогнозируют огромное количество осадков

Тропический шторм точно будет. Федеральные синоптики выпустили экстренное предупреждение. Фото: pixabay.com

Федеральные синоптики выступили с экстренным предупреждением по поводу тропического шторам "Франциско", который движется на регион.

"Утром и днем 8, ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), в г. Владивосток местами в южной половине — очень сильные дожди (количество 50 мм и более за 12 часов и менее), в отдельных районах гроза, на побережье ветер 18-23м/с. На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды 08,-1,5м, на малых реках южных и восточных районов с возможными резкими подъемами до 3 м с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком", — говорится на сайте Гидрометцентра России.

Всего за этот период времени, по данным метеорологов с портала "Расписание погоды", ожидается более 149 мм осадков.