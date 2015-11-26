Сотрудники не церемонились с подозреваемыми (видеокадры)

"Лицом в пол": спецназ Росгвардии на квартирах жестко задерживает подпольную ОПГ. Фото: скрин с youtube.com

В Уссурийске пресечена деятельность нелегального игорного заведения. Следствием установлено, что местный житель вовлек в противоправную деятельность троих знакомых. Подозреваемые оборудовали помещение игорными автоматами и компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. В заведении и по местам проживания задержанных проведены обыски, в результате которых изъята компьютерная техника, игорные автоматы, денежные средства в долларах и в рублях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции и следственного комитета при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали организатора и его соучастников.

СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом "а" части 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр).

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — до четырех лет лишения свободы.